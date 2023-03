Playdate: aumento di prezzo per la console, da oggi il nuovo store integrato 'Catalog'

Panic ha annunciato che, a causa dell'aumento dei costi produttivi della peculiare console a manovella, Playdate subirà un aumento di prezzo a partire dal 7 aprile di quest'anno.

Da questa data in poi, Playdate sarà acquistabile al prezzo di 199,999 dollari, per un incremento di 20 dollari rispetto alla cifra precedente.

"L'aumento di 20 dollari è in gran parte dovuto al fatto che la nostra fabbrica ci ha recentemente dato l'inevitabile notizia che nel 2023 il prezzo per la costruzione di un singolo Playdate aumenterà". La notizia viene accompagnata dal lancio odierno dello store digitale integrato di Playdate chiamato "Catalog". Lo store arriva con 16 giochi e app Playdate, inclusi 11 titoli nuovi di zecca, elencati di seguito e mostrati nel video che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

A Joke That’s Worth .99¢ (kamibox) – $1

Bloom (RNG Party) – $10 Carve Jr. (Chuhai Labs) – $8

Direct Drive (DAC Vector) – $15 Down the Oubliette (Rebecca König) – $5

Eyeland (Ron Lent) – $2

Grand Tour Legends (Iorama) – $6

Hidey Spot (Panic) – $6

Playmaker (Dustin Mierau) – $15

Recommendation Dog!! (Sweet Baby) – gratis

Reel Steal (Sweet Baby) – gratis

Skew – A The Last Worker Spinoff (Oiffy) – $6

Swap Machina (NaOH & Zion D. Hill) – $5

Tapeworm Disco Puzzle (Lowtek Games) – $9

The Botanist (Cadin Batrack) – $9

Word Trip (Shaun Inman, Matthew Grimm, and Charlie Davis) – $6

Due dei giochi, Recommendation Dog!! e Reel Steel, sono gratuiti per tutti i possessori di Playdate come bonus per la Season One di Playdate.

Per saperne di più sulla console a manovella di Panic, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Playdate.