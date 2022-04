Playdate: la console a manovella è arrivata in redazione, le prime foto

Inizialmente attesa per il 2020, la mini console Playdate ha avuto una gestazione più lunga del previsto ma finalmente è pronta a vedere la luce e finire nelle mani di coloro che hanno effettuato il preordine in anticipo, tutti gli altri dovranno aspettare invece il 2023.

Noi abbiamo ricevuto nei giorni scorsi la piccolissima console e vi mostriamo le prime foto dal vivo di Playdate. Purtroppo al momento non possiamo dirvi molto altro a causa dell'embargo fissato dal produttore, non possiamo mostrarvi l'interfaccia ed i giochi e nemmeno parlare dell'hardware ma state tranquilli perché tutti i nodi verranno presto sciolti e il 18 aprile potremo finalmente darvi le nostre impressioni su questo nuovo prodotto.

Durante l'appuntamento con Every Morning del 13 aprile sul canale Twitch di Everyeye.it in compagnia di Marco e Fossa ci sarà l'unboxing di Playdate, la console si presenta con forme e dimensioni davvero contenute in una brillante colorazione gialla, a spiccare è ovviamente la manovella che verrà utilizzata come sistema di controllo nei giochi. Playdate proporrà infatti esperienze e "microgiochi" firmati da game designer e creativi indipendenti, per la maggior parte basati su questo particolare controller.

Nei prossimi giorni quindi vi sveleremo tutto quello che c'è da sapere, nel frattempo vi lasciamo alle foto di Playdate che trovate qui sotto.