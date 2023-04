PlayDate, la console a manovella è un successo: vendite del 250% superiori al previsto

A un anno esatto dal lancio di PlayDate, l'azienda Panic che produce la console a manovella celebra il successo di questa singolare piattaforma portatile snocciolando gli entusiastici dati di vendita di questi primi dodici mesi di commercializzazione.

Dalle colonne di VGC, il responsabile del progetto di PlayDate Greg Maletic non nasconde il suo entusiasmo nel riferire al pubblico che "per noi è stato un anno fantastico. Quando abbiamo iniziato, non avevamo davvero idea di quanto grande sarebbe stato il pubblico potenzialmente attratto da un prodotto strano come il nostro, per quello in principio abbiamo detto alla fabbrica di costruire 20.000 unità. Ma in quest'anno abbiamo venduto la bellezza di 53.142 PlayDate!".

Il +250% registrato nelle vendite di lancio di PlayDate rispetto alle previsioni iniziali sprona il team Panic a guardare con fiducia al futuro della singolare console portatile a manovella, nonostante l'aumento di prezzo di PlayDate annunciato all'inizio del 2023 per l'aumento dei costi di produzione determinato dall'inflazione e dall'attuale situazione internazionale.

"Aver venduto più di 53mila PlayDate è incoraggiante", sottolinea Maletic prima di aggiungere che "è un dato ancora più incredibile se pensiamo ai problemi affrontati per venire incontro a questa enorme domanda, con la crisi dei semiconduttori e la carenza di parti che ci hanno costretti a ritardare di molto i tempi di consegna. Ma quei tempi di consegna si stanno riducendo in maniera sensibile e la spedizione dei PlayDate acquistati diventa più immediata, perciò non vediamo l'ora di scoprire come andranno le vendite nel secondo anno di commercializzazione della console".

