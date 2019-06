PlayDate: la console portatile gialla si mostra per la prima volta in video

Poco più di una decina di giorni fa, il mondo conosceva PlayDate, una particolarissima nuova console portatile di colore giallo e dotata di manovella, che prometteva di dare un nuovo sguardo al mondo dei videogame, con un particolare sistema di distribuzione dei giochi.

PlayDate strizza l'occhio al Game Boy ed è dotata di una manovella che sarà anche funzionale al gameplay di alcuni giochi (lo abbiamo visto ad esempio in Crankin's Time Travel Adventure), e sarà venduta con una sorta di servizio d'abbonamento integrato. Sono infatti stati annunciati 12 giochi, che verranno scaricati automaticamente, uno per ogni mese dell'anno.

La console di Panic, i publisher di un classico indie come Firewatch, aveva dunque incuriosito un po' tutti, sia per la scelta di utilizzare uno schermo in bianco e nero, sia per la forma retrò, sia appunto per la bizzarra manovella in dotazione, ma finora non l'avevamo praticamente mai vista in azione.

Ci ha pensato il canale YouTube drikin, che ha mostrato finalmente il primo video della console. Nel filmato si vede un prototipo di PlayDate sul quale gira proprio Crankin's Time Adventure, grazie al quale possiamo dare uno sguardo più approfondito e realistico sulle caratteristiche della console elencate poco sopra.

Che ne pensate del filmato? Vi attira come prodotto?