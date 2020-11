PlayDate: la console portatile a manovella non è scomparsa, preordini al via nel 2021

Il progetto PlayDate non arriverà nel 2020, gli autori di questa mini console a manovella hanno annunciato che i preordini apriranno nei primi mesi del 2021 con l'obiettivo di iniziare la distribuzione proprio nel corso del prossimo anno.

Inizialmente si parlava di una distribuzione prevista per la fine del 2020 ma l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha ovviamente cambiato i piani di Panic, società responsabile del progetto. Adesso l'obiettivo è quello di partire con i preordini all'inizio del 2021 e iniziale le spedizioni entro la fine del prossimo anno.

PlayDate presenta uno schermo monocromatico a toni di grigio e si distingue per un sistema di controllo caratterizzato dalla presenza di una manovella, la quale sarà indispensabile in alcuni giochi. La microconsole vanterà una serie di giochi indie esclusivi pensati proprio per sfruttare questa peculiarità, i giochi verranno diffusi tramite abbonamento, ogni "Stagione" proporrà una serie di titoli ad hoc.

Uno dei primi giochi annunciati è Crankin's Time Travel Adventure di Keita Takahashi, papà di Katamari Damacy e Wattam. Nonostante il concept essenziale, il gioco ha generato un discreto hype anche a causa del sistema di controllo, proprio basato sulla manovella di PlayDate.