Playdate: al via i pre-ordini per la console 'a manovella', ecco tutti i dettagli

Playdate, la particolare console "a manovella" annunciata da Panic nel 2019, sembra finalmente in dirittura d'arrivo: a partire da luglio saranno infatti aperti i pre-ordini e la consegna è prevista entro la fine dell'anno.

Nel corso di un evento dedicato il produttore Panic ha annunciato l'apertura dei pre-ordini per il mese di luglio: Playdate verrà venduta al prezzo di 179 dollari con ben ventiquattro giochi inclusi che saranno pubblicati nel corso delle prime dodici settimane dal lancio, in quella che si prospetta come la prima stagione di contenuti. Nel corso dello show Panic ha svelato anche il Playdate Stereo Dock, il primo accessorio ufficiale per la console: lo Stereo Dock è una cassa Bluetooth che funzionerà da base di ricarica (e all'occorrenza da portapenne!). Non poteva poi mancare The Playdate Cover, una custodia protettiva per il dispositivo e per il suo schermo.

Playdate è una particolare console a caricamento laterale con uno schermo da 2,7 pollici in bianco e nero, supporto al Wi-Fi e Bluetooth, jack per le cuffie e collegamento USB-C. La manovella sarà anche protagonista di alcuni specifici giochi come parte integrante del gameplay. Panic fornirà anche il kit di sviluppo chiamato Pulp per tutti gli sviluppatori intenzionati a creare giochi originali per la piattaforma.

Anche se al momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale il produttore assicura che le prime unità di Playdate "dovrebbero essere spedite entro la fine dell'anno".