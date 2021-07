PlayDate: preordini al via per il Game Boy a manovella

PlayDate, innovativa console portatile a manovella, è scomparsa dai radar in questi ultimi tempi, i produttori avevano annunciato l'apertura dei preordini per il mese di giugno ma questa data è slittata e adesso arriva la notizia che i preorder saranno attivi dal 29 luglio alle 19:00, ora italiana.

Potete effettuare il preordine sul sito di Play Date al prezzo di 179 dollari (spese di spedizione escluse), il sito aprirà presto i preorder anche per gli accessori ufficiali come il dock stereo e la custodia, quest'ultima venduta a 29 dollari.

La data di distribuzione è ancora ignota, il primo stock di 20.000 pezzi verrà spedito entro la fine dell'anno mentre per ulteriori scorte bisognerà aspettare il 2022. Ricordiamo che inclusi nel prezzo di lancio troviamo anche i 24 giochi della prima stagione, distribuiti in coppia per un totale di 24 settimane.

L'unico gioco noto per PlayDate è Crankin's Time Travel Adventure, avventura sviluppata da Keita Takahashi (papà della serie Katamari) con un sistema di controllo interamente basato sulla manovella. Le altre esperienze non sono ancora state annunciate ma a quanto sembra si tratterà di giochi ottimizzati per la piccola console e sopratutto per lo schermo in bianco e nero, la maggior parte dei titoli sfrutterà l'originale sistema di controllo per offrire un'esperienza unica.