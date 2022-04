Playdate: come funziona la console a manovella? Ci ha stupito!

Ad oltre un anno di distanza dal lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, agli hardware di nuova generazione di casa Sony e Microsoft si affianca ora una ulteriore macchina da gaming, decisamente peculiare.

Nello specifico, stiamo parlando di Playdate, originariamente atteso per il 2021, il prodotto pensato per i videogiocatori più appassionati ha realizzato invece il proprio debutto sul mercato con un leggero ritardo. Noto come la "console a manovella", Playdate ha infatti raggiunto soltanto di recente la Redazione di Everyeye, dove il nostro Francesco Fossetti non ha esitato a testarne con curiosità ed interesse ogni più piccola funzionalità.

Direttamente dagli studi milanesi di Everyeye, siamo dunque pronti a raccontarvi tutte le caratteristiche di Playdate, hardware contraddistinto da tinte sgargianti. Nel suo giallo brillante, la console a manovella si presenta in ogni suo dettaglio all'interno di una ricca video recensione dedicata, raccontata proprio dal nostro Francesco Fossetti. Come da tradizione, direttamente in apertura a questa news, potete trovare il filmato dedicato a Playdate. Nel caso in cui lo preferiate, segnaliamo inoltre che la video recensione può essere visionata liberamente anche sul Canale YouTube di Everyeye, al quale vi invitiamo ad iscrivervi per restare sempre aggiornati sul mondo dei videogiochi.