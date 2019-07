Playdead: l'avventura sci-fi degli autori di Inside e Limbo si mostra in nuove immagini

I vertici degli studi danesi di Playdead cercano talenti da inserire nel team di sviluppo del loro nuovo gioco sci-fi. La nuova pagina destinata a coloro che desiderano candidarsi per entrare a far parte della software house di Copenaghen contiene delle immagini e dei bozzetti inediti del progetto.

Nonostante molti di questi screenshot siano già trapelati in rete negli ultimi mesi, la versione in alta definizione delle immagini e degli artwork presenti sul sito ufficiale di Playdead ci consente di immergerci nelle estranianti atmosfere di questo titolo che, con ogni probabilità, assumerà la forma ludica di un platform-adventure a scorrimento.

Traendo spunto dall'esperienza maturata con quelle piccole grandi gemme della produzione indie che rispondono al nome di Limbo e Inside, gli sviluppatori danesi proveranno a tuffarci in una dimensione futuristica che, a giudicare dalle scene ritratte nei nuovi artwork, dovrebbe gravitare attorno all'odissea compiuta da un astronauta approdato su di un pianeta alieno.

Similarmente a quanto vissuto in Limbo e Inside, anche nel nuovo titolo dovremo perciò esplorare delle ambientazioni ostili per ricavarci una via di fuga e riguadagnare le stelle: nulla, però, vieta al team di Playdead di innestare degli elementi di innovazione nel gameplay attraverso delle sessioni da svolgersi all'interno di scenari tridimensionali. Ai cultori vecchi e nuovi di questo genere di esperienze narrative venate di elementi puzzle-platform, ricordiamo che Inside fa parte della nuova offerta dei Games With Gold di luglio e che, per questo, può essere scaricato gratuitamente su Xbox One da tutti gli abbonati a Xbox Live Gold e dagli iscritti al nuovo servizio Game Pass Ultimate.