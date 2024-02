Playdead dopo Inside e Limbo: spunta un'immagine inedita del nuovo progetto

È ormai da un bel po' che non si sente parlare del progetto in Unreal Engine 5 in sviluppo presso Playdead, la software house che ha dato i natali a titoli di successo come Inside e Limbo. Nel corso delle ultime ore, attraverso i canali social ufficiali dello studio è arrivata una nuova immagine del gioco.

L'artwork mostra quello che sembra essere un enorme cantiere scavato nella roccia con un enorme veicolo e, al suo fianco, un personaggio che pare indossare un casco simile a quello di un astronauta, elemento che lascia intendere che il gioco sia ambientato su un pianeta alieno.

Purtroppo, però, la pubblicazione di questa nuova immagine non ha nulla a che vedere con la diffusione concreta di dettagli sul progetto, che pare essere ancora lontano dall'uscita. Il post in questione non è altro che un modo per reclutare nuovi sviluppatori, visto che lo studio ha bisogno di più forza lavoro per proseguire nella realizzazione del gioco. Il post chiede infatti a chi è interessato di farsi avanti con la candidatura sul sito ufficiale, per poi procedere con un colloquio di presenza o tramite videochiamata.

In attesa di poter scoprire maggiori informazioni sul gioco vi ricordiamo che, stando ad alcuni rumor, Inside doveva essere un'esclusiva PlayStation.