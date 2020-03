Playdead: pubblicato il teaser del nuovo gioco in sviluppo dagli autori di Limbo e Inside

Playdead ha pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale il primo teaser relativo al nuovo gioco in lavorazione presso lo studio. Il post rivela inoltre la ricerca di figure professionali pronte ad inserirsi nelle fasi di sviluppo.

Il teser segue i primi concept art pubblicati lo scorso anno e mostra un'immagine statica che si inserisce nella cornice di un ambientazione spaziale, dalle tinte lunari, sulla cui superficie è possibile notare una sorta di veicolo terrestre. Il post è stato pubblicato con l'intento di ricercare nuovo personale, figure professionali pronte a lavorare sul nuovo progetto di Playdead, del quale al momento non si conosce il titolo. La descrizione offerta dal sito ufficiale permette però di farsi un'idea generale, parlando di "un gioco fantascientifico in terza persona, ambientato in un angolo remoto dell'universo".

Gli autori di piccole perle come Limbo e Inside si inseriranno nel nuovo programma di publishing multipiattaforma annunciato proprio oggi da Epic Games, insieme ad altre software house come Remedy e Gen Design di Fumito Ueda. Come dichiarato da Hector Sanchez, responsabile della divisione Publishing "Gen Desing, Remedy e Playdead sono alcuni degli studi più promettenti del settore, con idee davvero innovative per i loro prossimi progetti".