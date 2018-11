PlayDiablo4.com, l'autore modifica il redirect su richiesta di Blizzard

Subito dopo l'annuncio di Diablo Immortal il redditor "Zeiin" ha registrato il dominio PlayDiablo4.com con redirect al sito ufficiale di Path of Exile, l'autore della burla però è stato costretto a rivedere i suoi piani su esplicita richiesta di Blizzard.

I legali di Blizzard hanno contattato il proprietario del dominio chiedendo la chiusura della stesso e l'eliminazione del redirect, nonchè di trasferire la proprietà dell'indirizzo ad Activision Blizzard, accusando Zeiin di violazione di copyright.

Il proprietario del dominio, dal canto suo, non ha voluto cedere il dominio in quanto legalmente in suo possesso, tuttavia ha dovuto cambiare il redirect, che ora punta a Google per la ricerca del termine "Phone", riferimento alla dichiarazione "Nessuno di voi ha una smartphone?" pronunciata al momento dell'annuncio di Diablo Immortal.

Zeiin ha comunque dichiarato che i legali di Blizzard si sono rivolti a lui in maniera garbata e gentile, non avendo alcuna intenzione di fargli causa o minacciarlo di portarlo in tribunale, avendo anzi apprezzato anche lo scherzo, che tuttavia deve necessariamente terminare per difendere l'immagine della compagnia.

In tutto questo, nelle scorse ore si è diffuso un rumor che vorrebbe Diablo 4 effettivamente in lavorazione con il nome in codice Fenris...