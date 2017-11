PlayerUknown's Battlegrounds girerà a 60FPS su Xbox One X

Brendan Greene, ideatore di, è tornato a parlare del suo celebre Battle Royal durante una recente intervista, soffermandosi in particolar modo sull'imminente versione Xbox One e Xbox One X del gioco.

"Xbox è sinonimo del gaming, capite cosa intendo? E c'è una grossa fetta di utenti che preferisce giocare su console, quindi portare il gioco su sistemi Xbox è davvero grandioso.

Posso finalmente dire: sì, ho un gioco su Xbox. Quindi penso che potremo vedere numeri incredibili su console, ma, di nuovo, siamo più concentrati sul consegnare un grande prodotto. Non focalizziamo l'attenzione sui numeri. Il nostro obiettivo non è avere milioni di giocatori, bensì quello di realizzare un buon gioco per entrambe le piattaforme".

Passando all'aspetto tecnico, Greene ha confermato che il gioco girerà a 60FPS su Xbox One X, mentre sulla console standard non si possono avere ancora informazioni definitive al riguardo.

"Decisamente, 60FPS su Xbox One X. Su Xbox One, non ne siamo ancora sicuri. Potremmo essere costretti a limitare il frame-rate a 30FPS, ma l'ultima volta che ho controllato oscillava tra i 30 e i 40FPS. Stiamo costantemente migliorando, e l'obiettivo rimangono i 60FPS.

L'aspetto conveniente di Battlegrounds è che è differente dagli shooter più veloci. Il frame-rate è sì importante, ma non come in uno sparatutto frenetico. Quindi il nostro obiettivo sono i 60FPS; non siamo sicuri di raggiungerli, ma questo è il nostro proposito".

PlayerUknown's Battlegrounds, già disponibile su PC, arriverà su Xbox One