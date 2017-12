PlayerUknown's Battlegrounds: svelato un nuovo veicolo per la mappa desertica

hanno quest'oggi presentato un nuovo veicolo che sarà presto utilizzabile nella mappa desertica di. Una piccola anteprima, quindi, in attesa che la nuova area di gioco venga ufficialmente presentata durante i Game Awards 2017, in programma per il 7 dicembre prossimo.

Il veicolo, presentato in una prima immagine che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, sembrerebbe essere ispirato ai mezzi di trasporto anni '80, ma nessun dettaglio più specifico ci viene menzionato in merito. Non ci resta che attendere altri due giorni e scoprire di più sulle novità in arrivo sul Battle Royal di Bluehole.

PlayerUknown's Battlegrounds è disponibile ora per PC, ed arriverà in Early Access su Xbox One tramite il programma Preview il prossimo 12 dicembre (è stato confermato che il gioco girerà a 30fps anche su Xbox One X). Ricordiamo inoltre che Tencent pubblicherà due trasposizioni mobile del gioco, uno dallo stampo arcade, ed il secondo più vicino al titolo originale. Brendan Greene, autore di PUBG, ha recentemente parlato di quanto possa risultare difficile il lavoro di sviluppatore di videogiochi.