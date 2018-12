PlayerUknown's Battlegrounds: trailer in live action per il lancio su PS4

Dopo essere stato lanciato originariamente su Steam e aver in seguito portato il fenomeno dei battle royale su Xbox One, PlayerUnknown's Battlegrounds si appresta a scendere in campo anche su PlayStation 4 a partire da domani, venerdì 7 dicembre.

PUBG Corp. ha quindi colto l'occasione per pubblicare il trailer di lancio di PlayerUnknown's Battlegrounds per PlayStation 4. Intitolato "Pan-demonium trailer", ciò che potete ammirare in cima alla notizia è un trailer live action in cui il nostro eroe di turno dovrà affrontare ondate di nemici per riuscire a sopravvivere. Vero protagonista del video, però, è la padella, l'atipica arma che all'interno del battle royale è capace di stendere un avversario con due colpi (uno se piazzato in testa) e di deflettere i proiettili delle armi da fuoco.



Lasciandovi alla visione del trailer che trovate in testata, ricordiamo che PlayerUnknown's Battlegrounds è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One ed arriverà su PlayStation 4 a partire da domani, venerdì 7 dicembre. Il gioco arriva sulla console Sony in tre edizioni differenti: Looter’s Edition a 29.99€, Survivor’s Edition for 49.99€, e Champion’s Edition for 59.99€, con le ultime due contenenti il Survivor Pass e G-Coin e BP extra. Per ulteriori dettagli sul gioco, vi rimandiamo alla nostra RecensionePlayerUnknown's Battlegrounds.