Playerunknown's Battlegrounds è adesso disponibile su Xbox One, ecco due nuovi trailer

è adesso disponibile sulle console della famigliain Early Access tramite il programma Game Preview. Per celebrare l'evento,ha pubblicato sul proprio canale Youtube ufficiale due nuovi trailer in cui ci presenta molto brevemente lo sparatutto Battle Royale a opera die Brendan Greene.

Nonostante non si tratti di un titolo prodotto direttamente dall'azienda di Redmond, Nico Bihary di Microsoft ha recentemente confermato che PlayerUnknown’s Battlegrounds verrà supportato come se fosse un titolo first party e che The Coalition (Gears of War) collaborerà con Bluehole allo scopo di proporre la migliore esperienza possibile. Presso questo indirizzo potete consultare la guida al sistema di controllo su Xbox One.

Ricordiamo che l'edizione PC uscirà dalla fase di Early Access (e dunque debutterà nella sua versione 1.0) il prossimo 20 dicembre, mentre al momento non ci sono date per il lancio della versione definitiva su Xbox One.