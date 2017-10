PlayerUnknown's Battlegrounds: annunciata la data di uscita su Xbox One

Dopo mesi di attesa, finalmentehanno annunciato la data di uscita dell'edizione Xbox One di. Il Battle Royale di Brendan Greene arriverà sulla console made in Redmond il prossimo 12 dicembre in Early Access tamite Xbox Game Preview, al prezzo di 29.99 dollari.

"Ci approcciamo allo sviluppo su Xbox One ponendo una grande attenzione verso la community, così come abbiamo fatto su PC" ha affermato Chang Han Kim, CEO di PUBG Corp, "Di conseguenza, l'esperienza Battle Royale finale che i fan avranno a disposizione su Xbox One sarà leggermente differente rispetto a quella che i giocatori hanno conosciuto su PC. Entrambe le versioni sono sviluppare contemporaneamente, pur presentato roadmap differenti. Varie feature e funzionalità su Xbox One cambieranno e arriveranno pian piano, così come è successo su PC, ma il nostro obiettivo è far allineare le due edizioni il prima possibile. Il feedback è sempre stato fondamentale per il successo del gioco, e a cominciare dal 12 dicembre vogliamo sentire dai fan Xbox cosa ne pensano di PUBG e come possiamo creare la migliore versione possibile del gioco".