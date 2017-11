PlayerUnknown's Battlegrounds: annunciata la versione mobile per il mercato cinese

Dopo aver acquisito i diritti per la pubblicazione del gioco in Cina,ha annunciato che una versione mobile diè attualmente in fase di sviluppo per il mercato locale.

Il colosso Tencent e Bluehole stanno lavorando ad un porting di PlayerUnknown's Battlegrounds per smartphone e tablet iOS e Android, nessuna informazione al momento riguardo la finestra di lancio e il modello di distribuzione, anche se con ogni probabilità si tratterà di un gioco Free-To-Play.

PlayerUnknown's Battlegrounds ha superato recentemente il traguardo delle 22 milioni di copie vendute su Steam, il 12 dicembre il gioco arriverà su Xbox One e Xbox One X come parte del programma Game Preview. Gli sviluppatori stanno lavorando su nuovi aggiornamenti, i quali includeranno mappe extra, armi aggiuntive e modalità inedite. PUBG è uno dei più grandi successi dell'anno ed ha già ricevuto numerosi premi e un Guinness World Record.