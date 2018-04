PlayerUnknown's Battlegrounds: annunciato un weekend di gioco gratis su Xbox One

Microsoft ha annunciato che dal 19 al 22 aprile gli abbonati Xbox LIVE Gold potranno provare gratuitamente PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One e Xbox One X, potendo così toccare con mano uno dei fenomeni del momento.

Durante il Free Weekend di PlayerUnknown's Battlegrounds tutte le modalità e i contenuti della versione completa saranno sbloccati, inoltre sarà possibile mantenere i propri progressi nel caso decidiate di acquistare la versione completa del gioco.

Ricordiamo che la versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds è stata recentemente aggiornata con nuove casse e con una serie di migliorie tecniche pensate per ottimizzare il gioco sulla console Microsoft. Gli sviluppatori hanno inoltre comunicato che la mappa Miramar uscirà a maggio su Xbox One e Xbox One X.

Sapevate che alcuni rumor indicano l'uscita di PlayerUnknown's Battlegrounds su PlayStation 4 nel 2018 e su Nintendo Switch nel 2019? Nessuna conferma al momento da parte di PUBG Inc.