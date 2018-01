PlayerUnknown's Battlegrounds Army Assault si mostra nel primo video gameplay

ha avviato in Cina la fase di test di, gioco mobile ambientato nell'universo di PUBG , del quale possiamo ammirare le primissime sequenze di gameplay nel video pubblicato in apertura della notizia.

PlayerUnknown's Battlegrounds Army Assault offrirà una esperienza di stampo arcade leggermente diversa rispetto a quella del gioco per PC e Xbox One mentre PlayerUnknown's Battlegrounds Battlefield sarà più simile all'edizione PC di PUBG.

PayerUnknown's Battlegrounds Army Assault è sviluppato da Timi Studio e sarà pubblicato da Tecent in Cina nel corso del 2018 su iOS e Android, distribuito come Free-To-Play. Nessuna conferma riguardo il possibile arrivo in Europa dei dei giochi mobile PlayerUnknown's Battlegrounds Army Assault e PlayerUnknown's Battlegrounds Battlefield.