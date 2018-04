PlayerUnknown's Battlegrounds: arrestate in Cina 15 persone sospettate di sviluppare cheat

Fin da quando è stato lanciato in accesso anticipato, PlayerUnknown's Battlegrounds ha sempre dovuto avere a che fare con utenti scorretti che usano i trucchi più disparati pure di vincere le partite.

PUBG Corp., dal canto suo, ha più volte aggiornato il sistema anti-cheat incorporato nel titolo, l'ultima delle quali in tempi recentissimi. Gli sforzi per cercare di contrastare il fenomeno non si sono però fermati qui. Con l'aiuto di alcuni partner, la compagnia ha dato il via ad una serie di indagini nel tentativo di scoprire gli sviluppatori che creano hack, cheat e software malevolo di altro genere, e i rivenditori che si occupano di distribuirli dietro compenso ai giocatori interessati.

Ciò ha portato, lo scorso 25 aprile, all'arresto di 15 sospettati in Cina, accusati di sviluppare e vendere software malevoli, all'interno dei quali erano anche presenti dei Tojan Horse utilizzati per rubare informazioni ai giocatori che ne facevano uso. Le persone interessate hanno ricevuto una multa di circa 5,1 milioni di dollari. Attualmente sono sotto investigazione anche altri sospetti.

La questione è piuttosto seria. Coloro che barano danneggiano seriamente gli altri giocatori e, come si è visto, rischiano persino di farsi rubare le informazioni personali, poiché i malintenzionati che sviluppano software per il cheating, oltre a guadagnare denaro illegalmente, ne approfittano anche per infilarci dei Trojan.

Anche Epic Games, casa responsabile di Fortnite, è attualmente alle prese con il fenomeno. In questi giorni sta portando avanti una causa contro un 14enne accusato di aver promosso, distribuito ed invogliato altri giocatori ad usare software per il cheating attraverso due canali YouTube.