PlayerUnknown's Battlegrounds arriverà su PS4 quest'anno e su Switch nel 2019? (rumor)

All'inizio di quest'anno, il CEO diChang Han Kim si mostrò particolarmente propenso a portare il franchise disu altre piattaforme , al fine di renderlo universale.

Da allora, tuttavia, non è stato annunciato nulla, e il celebre titolo Battle Royale è attualmente disponibile esclusivamente su PC via Steam e su Xbox One nell'ambito del programma Game Preview. Nelle scorse ore è tuttavia emerso un nuovo rumor su Reddit: secondo l'utente M3M3L34K, PlayerUnknown's Battlegrounds verrà pubblicato su PlayStation 4 quando verranno portati a termine i lavori sulla versione Xbox One, evento previsto entro la fine di quest'anno.

Non finisce qui, perché secondo lui nel 2019 verrà realizzato anche un porting della versione mobile (al momento riservata al mercato cinese) per Nintendo Switch. Supporterà gli amiibo, i controlli giroscopici, l'HD Rumble e girerà a 1080p 30fps. Conterrà anche mappe più contenute per partite in local play fino a 16 giocatori. Pochi giorni fa, anche Digital Foundry è intervenuta sull'argomento, giungendo alla conclusione che un porting della versione mobile per Nintendo Switch è tecnicamente fattibile.

La celebre redazione, tuttavia, si è solo lanciata in alcune speculazioni, mentre l'utente pare decisamente sicuro di quanto ha affermato. Inutile specificare che nulla di quanto riferito è stato confermato in via ufficiale dai diretti interessati. Voi cosa ne pensate al riguardo?