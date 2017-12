PlayerUnknown's Battlegrounds: bannati 1.5 milioni di cheater

Tramite l'account Twitter di BattlEye scopriamo che ad oggi sono ben 1.5 milioni gli account dibannati per cheating. A novembre, i profili soggetti a ban erano pari a 700,000, una cifra più che raddoppiata negli ultimi trenta giorni.

Gli sviluppatori di PlayerUnknown's Battlegrounds hanno dichiarato guerra ai cheater, con l'obiettivo di mantenere la community sana e pulita, anche in vista degli eventi eSport che vedranno PUBG protagonista nel corso del 2018.

PlayerUnknown's Battlegrounds può contare su oltre trenta milioni di giocatori attivi su PC e oltre un milione di utenti su Xbox One, numeri che testimoniano il successo del gioco, recentemente uscito dalla fase Early Access su Windows. Recentemente, il team di sviluppo ha pubblicato nuove patch per entrambe le versioni, pensate per risolvere bug e problemi tecnici, altri aggiornamenti di manutenzione arriveranno all'inizio del prossimo anno.