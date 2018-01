PlayerUnknown's Battlegrounds batte Minecraft e diventa il gioco PC più venduto di sempre

(PUBG) superae si aggiudica il riconoscimento di videogioco per PC più venduto della storia. Secondo i dati di SteamSpy, sono attualmente 27.8 milioni le copie del gioco scaricate su Steam.

SteamSpy suggerisce la presenza di un margine di errore pari a circa 160.000 unità: PUBG avrebbe così piazzato effettivamente 27.640.000 unità, contro le 27.598.163 di Minecraft. Uno scarto pari a 42.000 copie, quanto basta per rendere PlayerUnknown’s Battlegrounds il videogioco per PC più venduto di sempre.

Oltre alle ottime vendite, PUBG continua a registrare nuovi record, lo scorso weekend è stato infranto il muro dei tre milioni di utenti connessi in contemporanea, numeri persino superiori a quelli di titoli come DOTA 2 e Counter-Strike Global Offensive. Questi numeri, oltretutto, non tengono conto della versione Xbox One, la quale sembra aver riscosso un notevole successo dal lancio, avvenuto il 12 dicembre scorso.