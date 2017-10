PlayerUnknown's Battlegrounds: confermata l'edizione retail su Xbox One

Nel corso di un' intervista concessa a IGN, Brendan Greene ha parlato del futuro di, confermando tra le altre cose che la versionedel gioco arriverà negli scaffali anche in edizione retail. Una notizia che farà piacere ai collezionisti.

"È quello che voglio. Su Xbox lo vederete in giro per i negozi, scatolato. Quattro anni fa non avrei mai immaginato una cosa del genere, sarà qualcosa di fantastico." afferma Brendan Greene. Nel resto dell'intervista, Greene ha dichiarato che per almeno i prossimi cinque anni non ci sarà nessun PlayerUnknown's Battlegrounds 2, dato che Bluehole preferisce sviluppare e migliorare i servizi offerti dal gioco originale, prima di pensare a un sequel vero e proprio.

Ricordiamo che la versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds è ancora attesa per fine anno, ma non è chiaro se l'edizione retail arriverà durante la fase di Game Preview o soltanto con la pubblicazione del gioco completo.