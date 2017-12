PlayerUnknown's Battlegrounds conta attualmente circa 500.000 utenti su Xbox One

Disponibile da soli due giorni su Xbox One tramite il programma Game Preview,può già contare su una community di circa 496.000 utenti sulla console. Sicuramente un debutto incoraggiante per il Battle Royale di Bluehole, dopo i numeri vertiginosi fatti registrare su PC.

Forte del successo ottenuto su Steam, quindi, PUBG è stato accolto calorosamente anche dall'utenza Xbox. Il gioco, tuttavia, non sta soddisfacendo particolarmente dal punto di vista delle performance tecniche: il frame-rate, infatti, risulta ancora molto instabile, con picchi negativi di 17fps su Xbox One/Xbox One S e di 21fps su Xbox One X. Naturalmente, c'è da considerare che il gioco - come del resto vale anche per la versione PC - si trova ancora in fase di Accesso Anticipato. Per ulteriori informazoni sul versante tecnico dell'edizione console del gioco, vi rimandiamo a questo indirizzo.

PlayerUnknown's Battlegrounds è disponibile ora per PC e Xbox One. Il titolo competitivo di Bluehole uscirà dalla fase di Early Access su PC il 20 dicembre. Seguendo questo collegamento potete consultare la mappatura dei comandi per la versione Xbox One del gioco.