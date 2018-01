Monster Hunter World e Dark Souls in diretta oggi 25 gennaio sui nostri canali

è indubbiamente il titolo più caldo del momento. L'hunting game didebutterà domani su PlayStation 4 e Xbox One, e per l'occasione il nostro Francesco Fossetti ci giocherà a oltranza sui nostri canali a partire dalledi oggi 25 gennaio!

Monster Hunter World è stato accolto con entusiasmo dalla stampa internazionale e dal nostro Alessandro Bruni, che nella sua approfondita recensione lo ha premiato con un 9/10 definendolo "il punto più alto di una serie già eccezionale".



A partire dalle ore 21:00, invece, Alessandro proseguirà nella sua avventura alla riscoperta di Dark Souls, che si prepara a tornare sui dispositivi dell'attuale generazione (Nintendo Switch compresa) con una versione Remaster. Non dimenticate che tra le due trasmissioni, alle ore 20:00, ci sarà Sette Giorni: il rotocalco videoludico dedicato alle novità più interessanti del momento.

Le trasmissioni andranno in onda sui nostri canali Twitch e Youtube, ai quale siete caldamente invitati ad iscrivervi per ricevere una notifica poco prima dell'inizio delle dirette. La registrazione, inoltre, è fondamentale per poter interagire con gli altri membri della community di Everyeye e per porre le domande ai membri della redazione. Non mancate, vi aspettiamo!