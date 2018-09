PlayerUnknown's Battlegrounds: i data miner hanno scovato la nuova mappa innevata e il C4

Nei giorni scorsi PUBG Corp. ha pubblicato l'Update #21 sui server di test di PlayerUnknown's Battlegrounds. I data miner, prevedibilmente, hanno subito passato al setaccio i file di gioco scoprendo l'aspetto della nuova mappa di gioco innevata, Dihor Otok, e l'esplosivo C4.

Nelle immagini allegate a questa notizia potete vedere come appare la mappa e, sopratutto, farvi un'idea sulle sue dimensioni. Come potete vedere, è un po' più piccola di Erangel, ma molto più grande di Sanhok. La neve ricopre la quasi totalità del territorio settentrionale, mentre un fiume che scorre da nord a sud divide in due parti il territorio. Nel bel mezzo di esso c'è un'isola, mentre diversi ponti collegano i due versanti della terraferma. I nomi delle location non sono visibili, ma basandosi sui nomi dei file e delle texture alcuni di essi potrebbero essere Castello, Cosmodromo, Fabbrica di cemento e Villa.

L'altra scoperta interessante riguarda l'esplosivo C4, un'arma che non ha bisogno di presentazioni. Non sono stati identificati riferimenti diretti nei testi, ma è stato trovato il suo modello 3D (visibile nella galleria in basso). Non è dato sapere, in ogni caso, quando verrà effettivamente reso disponibile.

Cosa ve ne pare di queste novità? Ricordiamo che PlayerUnknown's Battlegrounds è disponibile all'acquisto su PC via Steam e Xbox One.