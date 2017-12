PlayerUnknown's Battlegrounds: disponibile la seconda patch per Xbox One

Nonostante la pubblicazion di una corposa patch da quasi, i problemi di framerate di PlayerUnknown's Battlegrounds su console non sono ancora stati risolti, come evidenziato anche nell'analisi tecnicia di Digital Foundry e nel nostro articolo di approfondimento. Oggiha pubblicato un nuovo update per la versione Xbox One del gioco.

L'aggiornamento in questione non introduce nuovi contenuti ma si limita a risolvere bug, problemi tecnici e migliorare la stabilità generale su Xbox One e Xbox One X, il tutto con l'obiettivo di risolvere i problemi di framerate che affliggono PlayerUnknown's Battlegrounds, parzialmente risolvibili disattivando la funzionalità Game DVR.

Gli sviluppatori continueranno a lavorare per migliorare il comparto tecnico del gioco (che ricordiamo essere in Game Preview), una terza patch è attesa per il mese di gennaio, subito dopo la fine delle festività.