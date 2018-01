PlayerUnknown's Battlegrounds: disponibile la settima patch per Xbox One

La settima patch per la versionedi PlayerUnknown's Battlegrounds è ora disponibile: l'aggiornamento incrementa il danno inflitto ai veicoli, diminuisce l'input lag del controller e corregge una serie di bug.

Per quanto riguarda i veicoli, adesso i giocatori saranno in grado di infliggergli un danno maggiore quando li colpiranno con le armi da fuoco, in particolare quando punteranno direttamente sulle ruote o quando riusciranno a centrarli con una granata.

Migliorato inoltre il reticolo di mira e diminuito l'input lag, con l'obiettivo di rendere l'esperienza di gioco ancora più reattiva e precisa. Per consultare nel dettagli tutti i cambiamenti apportati dalla patch, a questo indirizzo trovate il changelog completo.