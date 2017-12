Playerunknown's Battlegrounds esce dall'Early Access: data e orario di sblocco

abbandonerà presto la fase ad Accesso Anticipato, il lancio della versione definitiva 1.0 è previsto per le prossime ore per quanto riguarda la versione PC, mentre su Xbox One il gioco resterà per ora disponibile in Game Preview.

Gli sviluppatori hanno inoltre comunicato l'orario di sblocco della versione completa, tutti coloro che hanno acquistato il gioco (il cui prezzo, 29.99 euro, resterà invariato) potranno accedere alla versione 1.0 a partire dalle 08:00 di giovedì 21 dicembre, ora italiana.

Il tram promette tantissime novità per la versione 1.0, tra cui nuovi veicoli, armi e la nuova mappa Miramar, oltre alla correzione di bug e problemi tecnici. Al momento, lo studio non ha ancora pubblicato il changelog ufficiale dell'aggiornamento, tuttavia maggiori dettagli dovrebbero arrivare nel corso della giornata odierna.

Giovedì 21 dicembre a partire dalle 03:00 del mattino (ora italiana) i server di Playerunknown's Battlegrounds andranno offline per cinque ore, al termine della manutenzione l'update 1.0 che porterà il gioco fuori dall'Early Access sarà disponibile per tutti i possessori della versione PC. PUBG è stato lanciato recentemente anche su Xbox One, riscuotendo sin da subito un enorme successo, con oltre un milione di giocatori attivi nella settimana di lancio.

Ricordiamo, infine, che fino al 31 dicembre, Microsoft regalerà una copia di Playerunknown's Battlegrounds a tutti coloro che acquisteranno una console Xbox One X.