PlayerUnknown's Battlegrounds gira su tecnologia Microsoft Azure

, CEO di, ha rivelato durante l'ultima riunione con gli azionisti che la compagnia è fortemente impegnata nel cloud gaming e come esempio ha citato il popolarissimo

Scopriamo così che "PUBG Corporation non ha solo stretto una partnership con Microsoft per rendere PlayerUnknown's Battlegrounds esclusiva Xbox al lancio ma sta facendo girare il suo gioco su Azure."

Non è chiaro se Nadella si stia riferendo unicamente alla versione Xbox oppure no, in ogni caso la dichiarazione conferma la vicinanza del team di PUBG con Microsoft. Ricordiamo che il gioco arriverà entro fine anno su Xbox One e Xbox One X, in versione digitale e retail.