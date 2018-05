PlayerUnknown's Battlegrounds: gli sviluppatori promettono di migliorare le prestazioni

Fin dal lancio, PlayerUnknown’s Battlegrounds è stato afflitto da problemi di performance più o meno gravi. Alcuni di essi persistono tuttora, e sono sempre più numerosi i giocatori che chiedono a gran voce di sistemare la situazione.

In un recente post su Steam, i ragazzi di PUBG Corp hanno parlato proprio della suddetta questione, ammettendo di non essere stati all'altezza delle aspettative della community e di non aver svolto un lavoro impeccabile nell'ottimizzazione del gioco. A quanto pare, però, la situazione potrebbe cambiare nei mesi a venire. Gli sviluppatori infatti hanno affermato che da oggi le tre principali priorità del team saranno il miglioramento delle performance, l’ottimizzazione dei server e la lotta contro i cheater. Le prime modiche volte al miglioramento delle prestazioni riguarderanno gli effetti di illuminazione e il modello di guida, ma anche le animazioni e i modelli dei personaggi subiranno qualche ritocco. Insomma, questa volta sembra proprio che qualcosa si stia muovendo, nei prossimi mesi vedremo se la software house riuscirà a mantenere le promesse.

Nel frattempo, ricordiamo che Bluehole e PUBG Corp hanno annunciato che la nuova mappa Sanhok, già disponibile da qualche tempo nei server di prova di PlayerUnknown’s Battlegrounds, debutterà nel gioco vero e proprio nel mese di giugno.