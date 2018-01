PlayerUnknown's Battlegrounds guida la classifica settimanale di Steam

è stato il videogioco più venduto su Steam nel corso della settimana che va dal 15 al 21 gennaio 2018. PUBG mantiene il predominio della top ten, seguito da, due titoli indipendenti che sembrano aver riscosso un notevole successo.

In Top Ten trovano spazio anche They Are Billions, GTA V, Dragon Ball FighterZ (in preordine), Divinity Original Sin II e Subnautica:

PlayerUnknown's Battlegrounds Slay the Spire Human Fall Flat Counter-Strike Global Offensive They Are Billions Divinity Original Sin 2 Grand Theft Auto V Dragon Ball FighterZ Dragon Ball FighterZ Digital Deluxe Edition Subnautica

Recentemente, Bluehole ha bannato oltre 100.000 cheater PlayerUnknown's Battlegrounds, il gioco è sempre più popolare con oltre trenta milioni di giocatori e picchi di tre milioni di utenti connessi in contemporanea.