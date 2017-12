PlayerUnknown's Battlegrounds: Guida ai controlli su Xbox One e Xbox One X

è uno tra i giochi più popolari del momento, finalmente disponibile anche su Xbox One: in questa guida andremo ad analizzare nel dettaglio il sistema di controlli di, in modo da garantirvi la migliore esperienza di gioco possibile.

Controlli PlayerUnknown's Battlegrounds

Per muovervi all’interno del gioco, dovrete ovviamente utilizzare lo stick analogico sinistro. Tenendolo premuto, effettuerete invece uno scatto. Per sporgervi a sinistra dovrete premere lo stick sinistro, mentre per sporgervi a destra dovrete premere lo stick destro. Per trattenere il respiro, dovrete tenere premuto LB. Per modificare la visuale di gioco, vi basterà premere RB. Per saltare, dovrete premere A, mentre per accovacciarvi dovrete premere B. Per interagire con un oggetto, dovrete usare il tasto X. Se desiderate invece equipaggiare o cambiare arma, dovrete utilizzare il tasto Y. Tenendo premuto il tasto X, potrete ricaricare l’arma.

Per mirare con un'arma in prima persona dovrete dapprima premere LT una volta, in modo da cambiare la visuale con l’arma. Se preferite invece mirare in terza persona, dovrete tenere premuto il grilletto sinistro del controller Xbox One. Utilizzando il tasto sinistro del d-pad potrete cambiare la modalità di fuoco da singola a automatica. Per equipaggiare un’arma corpo a corpo dovrete invece utilizzare il tasto superiore del D-Pad. Per accedere all’inventario dovrete premere il tasto del menu. Il pulsante Visualizza vi permetterà invece di consultare la mappa. Una volta aperta la mappa, potrete zoomare con il tasto superiore e con quello inferiore del d-pad. Premendo RB e utilizzando lo stick analogico sinistro potrete invece muovervi all’interno della mappa. Con lo stick destro potrete muovere il cursore e, premendolo, potrete piazzare un indicatore di posizione.

Quando siete su un veicolo, dovrete utilizzare lo stick sinistro per sterzare e, premendolo, potrete suonare il clacson. Con RT potrete accelerare, utilizzando poi il turbo con LB. Potrete tirare il freno a meno con Y e guardare ai vostri lati con lo stick analogico destro. Per uscire dal veicolo, dovrete premere B. Tenete bene a mente che PUBG fonda il suo suo gameplay sulle tipiche regole delle Battle Royale, catapultandovi in un’ampia mappa da esplorare, colma di edifici abbandonati e avamposti da sfruttare a vostro vantaggio. Cercate perciò di giocare d’astuzia, senza buttarvi subito nella mischia. Diversamente, morirete entro pochi minuti.