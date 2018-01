PlayerUnknown's Battlegrounds: Guida ai migliori fucili d'assalto

In PlayerUnknown's Battlegrounds sono disponibili molte armi, ma concentrarsi su quelle migliori può dare qualche chance di vittoria in più sul campo di battaglia. In questa guida vogliamo segnalarvi i miglioripresenti nel Battle Royale di, descrivendone le caratteristiche.

Al momento sono i 5 fucili d'assalto che i giocatori possono trovare e utilizzare durante le partite di PlayerUnknown's Battlegrounds, ma è solo usando quelle più efficaci che potrete aumentare le vostre probabilità di successo negli scontri a fuoco.

Di seguito, ecco i 3 fucili d'assalto migliori di PlayerUnknown's Battlegrounds che vi consigliamo di padroneggiare e usare con più accortezza (tenete a mente che le statistiche che stiamo per riportarvi potrebbero variare nel tempo a discrezione degli sviluppatori):

Groza

Se siete alla ricerca di un fucile d'assalto con un ottimo danno, una buona portata e una generosa scorta di munizioni, allora il Groza potrebbe fare al caso vostro. L'arma può inoltre vantare la cadenza di tiro più alta della sua categoria, con la possibilità di scaricare molti proiettili sui nemici in breve tempo. Purtroppo, il punto debole di questo fucile risiede nella sua rarità: procurarselo sul campo di battaglia non sarà affatto semplice.

Munizioni: 762

Danno: 48

Capacità del caricatore: 30

Portata: 100-400

Velocità dei proiettili: 715

Cadenza di tiro: 0.080s

AKM

Se non riuscite a trovare il Groza, l'AKM rimane una valida alternativa da prendere assolutamente in considerazione, a partire dal fatto che sarà più semplice da rintracciare all'interno della mappa. Nonostante una cadenza di tiro fra le più basse della categoria, l'AKM rimane uno dei migliori fucili d'assalto grazie alla solidità di tutte le altre caratteristiche (praticamente identiche a quelle del Groza).

Munizioni: 762

Danno: 48

Capacità del caricatore: 30

Portata: 100-400

Velocità dei proiettili: 715

Cadenza di tiro: 0.100s

SCAR-L

Lo SCAR-L sarà più difficile da trovare rispetto all'AKM, ma sarà anche più semplice da raccogliere rispetto al Grooza. L'arma si presenta come un fucile d'assalto piuttosto maneggevole, un concentrato di precisione e velocità di tiro che vi permetterà di gestire gli scontri dalla media distanza con una discreta sicurezza. Come visto per l'AKM, però, la cadenza di tiro non è delle migliori.

Munizioni: 556

Danno: 41

Capacità del caricatore: 30

Portata: 100-600

Velocità dei proiettili: 870

Cadenza di tiro: 0.096s

Anche se li abbiamo esclusi dalla lista, questo non significa che l'M416 e l'M16A4 sono inutilizzabili. Sicuramente sono meno performanti degli altri tre fucili, ma anche per questo più semplici da trovare sul campo di battaglia, motivo per cui vi consigliamo di non sottovalutarne l'utilità. Ad ogni modo, è chiaro che usando armi più efficaci come il Grooza incrementerete le vostre chance di vittoria nel corso dei match.

Se siete alla ricerca di altri consigli utili sul Battle Royale di Bluehole, sulle nostre pagina trovate una Guida con 20 consigli utili per sopravvivere in PlayerUnknown's Battlegrounds.