PlayerUnknown's Battlegrounds in bundle con Xbox One X per un periodo limitato

In seguito al lancio diin esclusiva console suha voluto celebrare l'arrivo del battle royale dicon uno speciale bundle perche include il titolo senza costi aggiuntivi.

Pubblicato come titolo del programma Xbox Game Preview - con il quale i giocatori possono acquistare titoli in via di sviluppo per fornire feedback e aiutare gli studi di sviluppo a migliorarli - PlayerUnknown's Battlegrounds si è subito rivelato un successo sulla console di Microsoft radunando oltre un milione di giocatori a sole 48 ore dalla sua uscita.

Per questa occasione Microsoft fornirà una copia gratuita del celebre battle royale a tutti gli acquirenti di Xbox One X nel periodo compreso tra il 17 e il 31 dicembre 2017. L'iniziativa, spiega il comunicato della casa di Redmond, sarà disponibile solo in determinati paesi, e al momento non è dato sapere se sarà attiva anche nel nostro.

PlayerUnknown's Battlegrounds è già disponibile su Xbox One.