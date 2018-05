PlayerUnknown's Battlegrounds: la mappa desertica Miramar arriva su Xbox One il 24 maggio

Nell'ultima puntata di Inside Xbox, il nuovo show mensile di Microsoft, l'azienda di Redmond ha annunciato che Miramar, la mappa desertica di PlayerUnknown’s Battlegrounds, arriverà su Xbox One il prossimo 24 maggio.

Buone notizie, inoltre, per gli utenti che non vedono l'ora provarla: Miramar è già disponibile nel server di prova di Xbox One. Per giocare subito nella nuova mappa non dovrete fare altro che andare sullo store di Microsoft e scaricare il Server di Test Pubblico di PlayerUnknown’s Battlegrounds. Ma non è tutto: assieme a Miramar, il 24 maggio verrà pubblicato anche un aggiornamento che migliorerà le performance del gioco su console.

Nel frattempo, sui test server della versione PC è già approdata la terza mappa ambientata nel Sud-Est asiatico, che si distingue dalle prime due per le dimensioni notevolmente ridotte (4x4 km).

PlayerUnknown's Battlegrounds è disponibile su PC, Xbox One, iOS e Android. Tencent Games e PUBG Corp hanno recentemente annunciato che a soli due mesi dal lancio, la versione mobile è riuscita a superare il traguardo dei 10 milioni di utenti attivi su base giornaliera, escludendo i giocatori cinesi. Ricordiamo che si stanno svolgendo in questo momento le qualifiche per il Global Invitational del 2018, trovate tutti i dettagli della competizione nell'apposita news.