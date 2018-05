PlayerUnknown's Battlegrounds: la mappa Miramar sbarca ufficialmente su Xbox One

Quest'oggi PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One, disponibile nell'ambito del programma Game Preview, ha ricevuto il corposo aggiornamento di primavera. Il piatto forte di quest'update è senza ombra di dubbio la mappa desertica Miramar.

Miramar è ora disponibile sui server live per tutti i giocatori. È caratterizzata da cittadine ricche di edifici, colline rocciose e ampie aree aperte, e propone un'esperienza di combattimento molto diversa da quella fornita alla mappa base. Assieme ad essa, fanno il loro debutto anche nuove armi e nuovi veicoli studiati appositamente per il territorio:

Armi : revolver R45, fucile a ripetizione Win94, shotgun a canne mozze;

: revolver R45, fucile a ripetizione Win94, shotgun a canne mozze; Veicoli: van a 6 posti, un pickup off-road.

Per l'occasione, il team ha lanciato due nuovi DLC di natura cosmetica. Golden Track Suit, variante del Track Suit con giacca e pantalone gialli, e Instructor Set, con top arancio, pantaloncini e cappello camouflage. Potete ammirarli nella galleria allegata in fondo a questa notizia. Saranno disponibili all'acquisto nel negozio di gioco per un tempo limitato al prezzo di 4,99 euro.

Gli sviluppatori hanno infine assicurato che continueranno ad impegnarsi nello sviluppo di questa edizione di PlayerUnknown's Battlegrounds, focalizzandosi in particolare su ottimizzazione e performance in gioco. Vi ricordiamo che il titolo è disponibile anche su PC (via Steam) e dispositivi mobili.