PlayerUnknown's Battlegrounds: la mappa Vikendi si lancia in video

In coincidenza dei Game Awards 2018, gli autori di Bluehole pubblicano il video di presentazione di Vikendi, la nuova mappa a tema invernale di PlayerUnknown's Battlegrounds.

La quarta regione esplorabile del battle royale di PUBG Corporation sarà accessibile dal 19 dicembre sui server della versione Steam del titolo, per poi approdare su PlayStation 4 e Xbox One nel corso del mese di gennaio qualora non dovessero manifestarsi dei problemi durante la fase di test che verrà condotta in ambiente PC fino alla fine dell'anno.

La mappa Vikendi di PUBG presenta un layout quadrato (6x6) completamente innevato e una geografia caratterizzata da montagne, vallate e villaggi immersi nella natura più selvaggia. La mappa presenta inoltre un veicolo inedito, un'utile motoslitta impiegabile per velocizzare gli spostamenti tra una regione e l'altra dell'isola.

L'annuncio di Vikendi s'accompagna al lancio ufficiale di PlayerUnknown's Battlegrounds su PlayStation 4, avvenuto proprio quest'oggi nella triplice edizione Looter (29.99 €), Survivor (49.99 €) e Champion (59.99 €), con bonus ingame che spaziano dalla sottoscrizione al Survivor Pass ai G-Coins spendibili nel negozio interno per le microtransazioni facoltative.

A prescindere dall'edizione scelta, chi ha deciso di prenotare il titolo potrà sbloccare lo zainetto di Ellie (The Last of Us) e la skin di Nathan Drake (Uncharted).