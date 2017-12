PlayerUnknown's Battlegrounds: Miramar è il nome della nuova mappa desertica

ha finalmente svelato il nome della nuova location desertica in arrivo su, svelando nuovi dettagli e pubblicando nuovi screenshot: la mappa si chiameràe potrà essere provata all'interno dei test server.

"Siamo lieti di rivelarvi il nome della nuova mappa desertica e nel dirvi qualcosa in più sui vari luoghi che la caratterizzano. Abbiamo deciso di creare qualcosa di diverso rispetto ad Erangel; con questa mappa abbiamo stravolto l’ambientazione del gioco, portandovi nel deserto di Miramar. Le peculiarità del terreno e le diverse aree urbane creeranno una nuova esperienza nella modalità Battle Royale, in cui sarete chiamati a creare nuove strategie per poter sopravvivere. Questo è tutto quello che sentiamo di dirvi al momento, non vogliamo rovinarvi la sorpresa." recita il nuovo post di Bluehole pubblicato su Steam.

I nuovi screenshot proposti in basso, inoltre, vi permettono di dare un ulteriore sguardo alle nuove location e ai vari settori della mappa Miramar (la città di Los Leones, El Pozo, Monte Nuevo, Valle del Mar, La Cobreria, San Martin, Pecado, Chumacera). Nuovi dettagli per la mappa sono attesi durante i Game Awards 2017 programmati per il 7 dicembre.