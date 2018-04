PlayerUnknown's Battlegrounds: la modalità deathmatch diverrà presto disponibile per tutti

Pochi giorni fa ha fatto la sua comparsa in PlayerUnknown's Battlegrounds una modalità deathmatch chiamata War Mode. Il suo arrivo era completamente inatteso, dal momento che PUBG Corp. non l'aveva mai menzionata, neppure nel changelog dell'ultima patch.

War Mode risulta al momento disponibile tra le partite personalizzate, ma i match possono essere creati solamente da utenti "speciali", come i membri del team di sviluppo e streamer di Twitch/YouTube. Qualsiasi giocatore, tuttavia, può partecipare alle partite create tramite un invito. PUBG Corp. ha fatto sapere che questa nuova modalità si trova in fase di testing, e che verrà resa disponibile per chiunque senza limitazioni prossimamente sotto forma di un evento.

Le partite di War Mode si svolgono su porzioni limitate della mappa di gioco. L'obiettivo è quello di raggiungere 80 punti, ottenibili in base alle regole stabilite dal creatore della partita. Ad esempio, possono essere conferiti in maniera classica per le uccisioni, ma anche per abbattimenti e rianimazioni. Dopo la morte, i giocatori vengono rispediti all'aereo e possono ritornare in partita ad intervalli di 60 secondi con un fucile SMG di default. La Safe Zone è statica.

PlayerUnknown's Battlegrounds è disponibile su PC via Steam, su Xbox One nel programma Xbox Game Preview e sui dispositivi mobile iOS e Android. Recentemente, PUBG Corp. ha trascinato in tribunale NetEase Games, accusata di aver creato giochi - come Knives Out e Rules of Survival - troppo simili a PUBG.