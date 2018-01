PlayerUnknown's Battlegrounds: la nuova patch per Xbox One ottimizza il comparto tecnico

ha pubblicato la quarta patch per la versione Xbox One/Xbox One X di PlayerUnknown's Battlegrounds : l'aggiornamento in questione risolve alcuni problemi tecnici e migliora le performance generale correggendo alcuni bug del gioco.

Sebbene il changelog non sia ancora noto, l'aggiornamento dovrebbe risolvere un bug relativo all'illuminazione, ottimizzare i controlli e il matchmaking, migliorare le performance di PhysX e proporre una miglior stabilità generale dei server grazie a delle ottimizzazioni lato client/server.

Aggiunta anche l'opzione per disattivare/attivare la musica e risolto un problema dell'interfaccia, oltre alla correzione di bug che potevano causare crash durante il gioco. L'aggiornamento è attualmente in fase di rollout e dovrebbe essere distribuito in queste ore in Europa e Nord America.