PlayerUnknown's Battlegrounds: nuove misure anti-cheat e importanti cambiamenti in arrivo

A causa della sua natura di multiplayer competitivo e dell'incredibile successo riscontrato,ha sempre dovuto fare i conti con centinaia di migliaia di cheater

Il gioco implementa da sempre un sistema anti-cheat, costantemente aggiornato, ma con un post apparso sul forum della comunità di Steam gli sviluppatori hanno annunciato che intensificheranno ulteriormente gli sforzi a tal fine. Per l'occasione è stato creato un team che si dedicherà esclusivamente a questo, ed è stata sviluppata internamente una nuova soluzione anti-cheating che debutterà sui server live della versione PC la prossima settimana, che andrà ad affiancare quella già implementata nel titolo.

Il nuovo sistema bloccherà i software esterni che alternano la grafica e il gameplay legandosi al gioco e modificandone i file. Nelle fasi iniziali verranno bloccati praticamente tutti gli applicativi terze parti, anche quelli innocui (come quelli che monitorano prestazioni, temperatura, CPU, GPU, ecc), ma gli sviluppatori hanno promesso di stilare una lista di quelli sicuri quanto prima e di renderli nuovamente funzionanti. In aggiunta a ciò, verrà potenziata la funzione di report in-game, sarà impedito l'accesso ai giocatori che modificano manualmente i file e sarà disattivata la funzionalità di condivisione degli account Steam. Gli sviluppatori sono consci del fatto che quest'ultima decisione indispettirà numerosi utenti, ma hanno individuato numerose vulnerabilità in essa che favoriscono le azioni di cheating da parte dei malintenzionati.

Cosa ne pensate delle nuove misure che verranno implementate? Vi ricordiamo che PlayerUnknown's Battlegrounds è disponibile su PC (via Steam) e su Xbox One all'interno del programma Game Preview.