PlayerUnknown's Battlegrounds: oltre 1 milione di giocatori su Xbox One nelle prime 48 ore

Dopo il grande successo di pubblico riscosso su PC,sta iniziando a macinare i primi numeri da record anche su, registrando sulla consoleoltre un milione di giocatori a distanza di sole 48 ore dal suo debutto.

Per celebrare il traguardo, Microsoft ha annunciato uno speciale bundle di Xbox One X con una copia di PlayerUnknown's Battlegrounds in regalo (la promozione sarà valida dal 17 al 31 dicembre). A quanto pare, nonostante i limiti tecnici dell'attuale versione in Game Preview disponibile su Xbox One e Xbox One X, gli utenti della console Microsoft si stanno riversando in massa sul celebre Battle Royale di Bluehole, nell'attesa che il titolo possa presentarsi in forma sempre migliore nel corso delle prossime settimane.

Con l'occasione, vi riproponiamo la nostra Guida ai controlli di PlayerUnknown's Battlegrounds su Xbox One.