PlayerUnknown's Battlegrounds: la patch #10 per Xbox One risolve numerosi bug

continua a supportare attivamente la versionedi, che si trova all'interno del programma. Nelle scorse ore ha pubblicato la, che ha risolto numerosi bug segnalati dai giocatori.

Ecco i cambiamenti apportati:

Risolto un problema a causa del quale la rianimazione del giocatore proseguiva nonostante l'interruzione;

Sistemati i suoni ripetitivi dei passi e della ricarica di armi come Revolver, Shotgun e Kar98k;

Risolto un bug che manteneva attivi i tasti (Y) e (B) anche con la mappa in sovrimpressione;

Risolto un problema per il quale il cavo del paracadute non scompariva dopo un atterraggio in acqua;

Risolto un problema per il quale era impossibile tagliare il cavo del paracadute in caso di blocco durante l'atterraggio.

La patch è stata pubblicata stamattina dopo una breve operazione di manutenzione dei server. Nelle prossime settimane gli sviluppatori interverranno sui problemi di performance del gioco, mentre l'arrivo della mappa desertica Miramar è prevista per l'inizio della primavera.

Intanto, i giocatori PC stanno riscontrando diversi problemi a causa dell'ultima patch anti-cheat, come crash dell'applicazione e cali del framerate. A quanto pare sono dovuti ad una incompatibilità tra alcuni file della patch e programmi di sicurezza eseguiti da Windows in background. Gli sviluppatori sono al lavoro per risolverli.