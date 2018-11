PlayerUnknown's Battlegrounds: la patch 23.1 per PC introduce la ruota delle emote

La versione PC di PlayerUnknown's Battlegrounds si è aggiornata alla versione 23.1 dando il benvenuto ad un paio di interessanti novità e agli immancabili bug fix.

Innanzitutto, gli sviluppatori di PUBG Corp. hanno aggiunto la ruota delle emote personalizzabile che rende la selezione in battaglia ben più agevole, visto che permette di scegliere tra ben 12 movenze alla volta. Potete farvi un'idea precisa sul suo aspetto guardando lo screenshot allegato in calce alla notizia. Per l'occasione, sono state introdotte anche tre emote inedite, ovvero Air Guitar, Draw! e Zapped.

PUBG Corp. ha inoltre avviato i test sulla nuova funzionalità per il cambio del nome. Durante questo periodo di prova, i giocatori attivi sui server di test riceveranno al login uno speciale oggetto, grazie al quale sarà possibile modificare il nickname sui server. La distribuzione di quest'oggetto proseguirà fino alle 03:00 di mercoledì 21 novembre.

In aggiunta a ciò, sono stati applicati differenti fix volti al miglioramento dell'esperienza di gioco. Sono stati risolti dei problemi relativi alle compenetrazioni poligonali (a volte dei personaggi venivano mostrati al di sotto del terreno, con solo la testa visibile) e un bug che impediva di raccogliere nuovamente un'arma da mischia dopo che veniva lasciata sulle scale della mappa Erangel. Per la lista completa dei cambiamenti vi invitiamo a consultare il changelog ufficiale.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che PlayerUnknown's Battlegrounds è stato inserito nell'Xbox Game Pass di Xbox One, e che il 7 dicembre debutterà su PlayStation 4. Gli sviluppatori hanno inoltre annunciato un cambio di rotta nel supporto PUBG in futuro. Verrà prestata maggiore attenzione sulla qualità dell'esperienza piuttosto che sui nuovi contenuti.