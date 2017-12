PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One: 5 consigli utili per sopravvivere

Con l’uscita di, su Xbox One, sbarca uno dei titoli di maggior successo dell’anno. Il gioco offre combattimenti all’ultimo sangue, fino a 100 giocatori in mappe grandissime. Ecco quindi alcuni consigli per sopravvivere e vincere la battaglia...

Velocità e Furbizia

Il vostro obiettivo sarà quello di essere gli unici a rimanere in mappa, dopo il massacro. Verrete quindi paracadutati a inizio partita in contemporanea. Per questo avrete bisogno di cercare di atterra in un punto isolato dagli altri giocatori. Potrete infatti vedere durante la discesa gli altri contendenti e muovervi con il paracadute in diverse direzioni. Spostandovi nella mappa, dovrete essere veloci, quindi il nostro consiglio è di rinfoderare l’arma per acquisire velocità di corsa. Fate attenzione all’ambiente circostante, sia all’interno che all’esterno. Il vostro obbiettivo principale sarà quello di anticipare le mosse dei vostri avversari. Spesso dovrete lasciare agli altri fare il lavoro sporco. Se vi trovate in una situazione pericolosa ad esempio, in mezzo ad uno scontro a fuoco tra altri partecipanti, lasciate che finiscano di uccidersi a vicenda, e poi scoccate il colpo di grazia al malcapitato.

Le impostazioni

La prima cosa che dovreste fare prima di iniziare a giocare, è smanettare con le impostazioni per trovare le più adatte a voi. Ci saranno un sacco di comandi che dovrete ricordare. Tra questi vi è il tasto RB, che vi permetterà di girare la telecamera in terza persona, in modo da guardarvi intorno senza muovervi. Questo sarà essenziale, per farvi un’idea dell’ambiente intorno a voi e della posizione dei giocatori avversari.

Importante sarà anche imparare a muoversi accovacciati e strisciare a terra. Infatti questo sarà molto importante e compiere queste azioni velocemente vi salverà dai guai molte volte, ad esempio quando sarete sotto tiro dai vostri nemici. Altri comandi utili possono essere la freccia sinistra per cambiare modalità di fuoco dell’arma, option per aprire l’inventario e lootare corpi vicini.

Attenzione al cerchio

Durante il gioco, per favorire l’incontro dei giocatori, l’area di gioco si restringerà, con del gas che si propagherà sempre di più, lasciando un cerchio che andrà man mano a diminuire il suo raggio. Esso vi verrà indicato in basso a destra sulla mappa, con un timer a darvi il tempo che avrete prima che si rimpicciolirà di nuovo. Se verrete investiti dal gas, comincerete a ricevere danni. Potrete usare il cerchio per capire gli spostamenti degli avversari, e precedere le loro azioni. Attenti a chi si apposterà in punti strategici, per spararvi appena passerete sull’unica via disponibile, come sui ponti.

Curarsi è essenziale

Un altor punto chiave del gioco è quello relativo all’utilizzo di medikit, bende, antidolorifici e bevande energetiche. Questi sono tutti oggetti di cura, ma non funzionano tutti nello stesso modo. Bene, per esempio, vi restituiranno il 10% della vostra salute, ma soltanto fino al 7 percento del vostro massimo. I kit di primo di soccorso nello stesso modo. Soltanto i rari medikit e oggetti di boost, come antidolorifici e bevande energetiche, potranno ripristinare la vostra salute al 100%.

I boost funzioneranno in maniera differente rispetto agli altri consumabili. Usando una bevanda energetica o un antidolorifico, potrete riempire la barra posizionata al di sotto della vostra barra della vita, che indicherà il vostro livello di boost. Al primo livello, il vostro personaggio, si curerà lentamente. Questo significa che potete usare il boost per passare dal 75% di vita, fino al 100. Questo avverrà gradualmente, in diversi secondi. Usando diversi boost, riceverete altri benefici, come correre più velocemente, o movimenti dell’arma più rapidi.

Le coperture

Quando incontrerete un altor giocatore ed ingaggerete uno scontro a fuoco con lui, dovrete cercare un modo di proteggervi. I proiettili non trapasseranno mai gli alberi, rendendoli quindi un buon punto di copertura. I cespugli vi renderanno difficili da vedere, soprattutto da lontano, ma sarete estremamente vulnerabili nel caso qualcuno si accorgesse di voi. Le porte lasceranno passare i colpi da fuoco, ma non muri. Quindi fate molta attenzione a dove vi posizionate.