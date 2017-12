PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One sarà supportato come un titolo first party

Non manca molto al lancio disu, dove arriverà in esclusiva console. A quanto pare, ad uno dei titoli di maggior successo del momento verrà riservato un trattamento davvero speciale.

In un'intervista concessa a Polygon, il produttore Nico Bihary ha dichiarato che PlayerUnknown’s Battlegrounds verrà trattato con tutti i riguardi del caso, come se fosse un titolo first party. Il team responsabile di Gears of War 4, The Coalition, fornirà inoltre tutto il supporto necessario a Bluehole, forte dell'esperienza acquisita sull'hardware e sulla piattaforma online in qualità di studio interno. Ulteriori dettagli sulla collaborazione non sono stati rivelati, per cui non sappiamo su quali aspetti del gioco si concentreranno gli sviluppatori.

Evidentemente, Microsoft si è resa conto delle enormi potenzialità del titolo battle royale, che su Steam sta battendo record su record pur essendo ancora in Accesso Anticipato, programma dal quale uscirà il 20 dicembre. Vi ricordiamo che PlayerUnknown’s Battlegrounds sarà pubblicato su Xbox One il 12 dicembre 2017, con pack cosmetici esclusivi e pieno supporto ad Xbox One X