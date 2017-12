PlayerUnknown's Battlegrounds: problemi di framerate su Xbox One e Xbox One X

ha pubblicato il test del framerate diper Xbox One e Xbox One X, evidenziando come il gioco presenti alcuni problemi legati alla fluidità su entrambe le piattaforme della casa di Redmond.

La redazione di DF ha testato il gioco su entrambe le console, notando una fluidità generale piuttosto bassa e in generale una scarsa ottimizzazione, nelle fasi iniziali del match il framerate crolla fino a 17fps su Xbox One/Xbox One S e 21fps su Xbox One X, risultati decisamente insoddisfacenti dal punto di vista prestazionale, nonostante in partita la situazioni migliori leggermente.

I tecnici di Digital Foundry sono consapevoli del fatto che PUBG venga proposto in versione Game Preview, i lavori non sono dunque completi e il processo di ottimizzazione continuerà fino alla pubblicazion della versione stabile.